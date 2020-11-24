شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول مستوى 1825.00 منذ الصباح، ولا يزال الضغط السلبي قائماً ومرجحاً للجلسات القادمة، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 1794.84 كمحطة سلبية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1860.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1840.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط