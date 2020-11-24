شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا للفنادق تبحث اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة في 10 ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 10 ديسمبر الجاري، وذلك لبحث مُقترح إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 59.633 مليون دينار.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن إطفاء الخسائر سيتم عن طريق استخدام علاوة الاصدار البالغة 12.274 مليون دينار، ومن الاحتياطي القانوني بقيمة 660.881 ألف دينار، والاحتياطي الاختياري بقيمة 660.881 ألف دينار كويتي.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الخسائر في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8.7%، لتصل إلى 4.11 مليون دينار، مقارنة بـخسائر الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 4.5 مليون دينار.
وفي المُقابل، حققت الشركة خسائر خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بقيمة 11.90 مليون دينار، مقابل خسائر بنحو 8.41 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.
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