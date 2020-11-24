شكرا لقرائتكم خبر عن "أميانتيت" تبيع حصصها في استثماراتها في المملكة المغربية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اميانتيت العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقيتي بيع حصصها في استثماراتها في المملكة المغربية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى قيامها ببيع كامل حصصها المباشرة في شركة اميتك المغرب التي تعمل بصناعة انابيب الفيبرجلاس والبالغة 1.094 مليون حصة تمثل 50% من رأس مال تلك الشركة إلى شركة اميبلو النمساوية والتي تملك شركة أميانتيت فيها 50% من رأس مالها.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة الصفقة 2.7 مليون يورو، بما يُعادل 12.026 مليون ريال سعودي.

هذا سيكون الأثر المالي لهذه الصفقة متمثلاً في تحقيق صافي ربح محاسبي بقيمة 16.977 مليون ريال، يُمثل سعر البيع زائداً الذمم المدينة التي تم إطفائها سابقاً بقيمة 4.950 مليون ريال، وذلك بسبب قيام الشركة بإطفاء قيمة هذا الاستثمار بالكامل في عام 2018، ومن ضمنها الذمم المدينة المستحقة لشركة أميانتيت على شركة اميتك المغرب.

وحيث أن القيمة الدفترية لهذا الاستثمار حالياً في دفاتر شركة أميانتيت هي صفر فسيكون هناك صافي نقد متولد من نتيجة هذه العملية بمبلغ 12.026 مليون ريال سعودي.

كما تعلن الشركة عن بيع كامل حصصها في شركة امينسوس والتي تعمل بتجارة الأنابيب وملحقاتها والبالغة مليون حصة وتمثل 15% من رأس مال تلك الشركة، إلى شركة نيريفا المغربية، مُقابل 1.425 مليون يورو، بما يُعادل 6.351 مليون ريال سعودي.

وتتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة متمثلاً في تحقيق صافي خسارة بقيمة 2.813 مليون ريال سعودي حيث أن القيمة الدفترية لهذا الاستثمار حالياً في دفاتر شركة أميانتيت هي 9.165 مليون ريال سعودي.

وبذلك تكون النتيجة النهائية الصافية لبيع الاستثمارين هي ربح محاسبي ويقدر بـ 14.163 مليون ريال سعودي، وسوف يظهر هذا الأثر المالي في الربع الرابع من عام 2020.

ويُذكر أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال سعودي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.