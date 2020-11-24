شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي النقدي للكويت لدى "صندوق النقد" يصل لأعلى مستوياته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي أعلى مستوياته التاريخية بعد أن سجل خلال سبتمبر الماضي 214.8 مليون دينار (ما يعادل 703.4 ملايين دولار).

وبذلك ارتفع ذلك الاحتياطي عن حجمه في أغسطس الماضي البالغ 214.2 مليون دينار بمقدار 600 الف دينار (ما يعادل 1.96 مليون دولار) وبنسبة 0.28% وذلك بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 37.4%، وبقيمة 58.5 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 156.3 مليون دينار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.

وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 564.5 مليون دينار خلال سبتمبر بزيادة 100 الف دينار عن اغسطس الماضي البالغة 564.4 مليون دينار.

يشار إلى أن القيمة الإجمالية لحسابات وودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي الكويتي تراجعت بنحو 47 مليون دينار في أكتوبر 2020 لتصل إلى مستوى 6.374 مليار دينار، بعد أن كانت 6.421 مليار دينار نهاية سبتمبر الماضي.

أما رصيد المؤسسات الدولية فارتفع الى 55 مليون دينار بتراجع مليون دينار. وحقق النقد المتداول نمو بنسبة 1.1 % إلى 2.322 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 2.296 مليار دينار سبتمبر الماضى بنمو 26 مليون دينار.

واستقر مستوى سندات المركزي عند 1.85 مليار دينار. وارتفعت المطلوبات الأخرى بنسبة 29.4 % وبقيمة 77 مليون دينار من 262 مليون دينار في سبتمبر إلى 339 مليون دينار في نهاية أكتوبر.