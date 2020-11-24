شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو»: العملاء لم يتأثروا بالهجوم الحوثي على محطة في جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز قال مسؤول في شركة «أرامكو» السعودية، الثلاثاء، إن العملاء لم يتأثروا بهجوم شنته ميليشيات الحوثي باليمن على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمالي مدينة جدة. وقالت الشركة: «توقف الآن عن العمل صهريج من بين 13 صهريجاً بالمنشأة».

ووصف المسؤول، المنشأة بأنها منشأة حيوية توزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يومياً. وأضاف أنه أمكن إخماد الحريق الناجم عن الهجوم في نحو 40 دقيقة دون إصابة أحد.

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