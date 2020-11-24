شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى في بريطانيا ضد سيطرة «جوجل» على الناشر والمُعلن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الجهة التنظيمية المعنية بالمنافسة في بريطانيا، إنها تلقت شكوى بخصوص جوجل تتعلق بدراستها للسوق هذا العام على المنصات الإلكترونية والدعاية الرقمية.

تطلب الشكوى المقدمة من تحالف معني بالتكنولوجيا والنشر يدعى (مسوقون من أجل شبكة مفتوحة) من هيئة المنافسة والأسواق إرجاء إطلاق تقنية تابعة لجوجل يطلق عليها برايفاسي ساند بوكس.

وأضاف التحالف أن التقنية من شأنها إزالة خصائص مثل تسجيل الدخول والدعاية من الشبكة المفتوحة ووضعها تحت إدارة جوجل.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق في بيان: «نأخذ الأمور التي أثيرت في الشكوى على محمل الجد، وسنقيّمها بعناية بهدف اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق رسمي بموجب قانون المنافسة».

ولم ترد جوجل بعد على طلب تعقيب.

وقال تحالف (مسوقون من أجل شبكة مفتوحة) إن متصفح كروم وأدوات المطورين بمتصفح كروميوم قيد التعديل لمنح جوجل سيطرة أكبر على طريقة استعمالهما من قبل الناشرين والمُعلنين وغيرهم من أصحاب الأنشطة الرقمية. وأضافوا في بيان أنه من المقرر تطبيق هذه التعديلات تطبيقاً كاملاً في أوائل 2021.

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