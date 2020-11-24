شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد-19» يعزل رئيس وزراء بيليز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب رئيس وزراء بيليز جوني بريسينو في بيان، الاثنين، إن بريسينو ثبتت إصابته بمرض «كوفيد-19»، وإنه سيظل في العزل خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن يخضع للفحص مرة أخرى. وبليز، دولة ذات نظام ملكي دستوري في شمال أمريكا الوسطى.

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