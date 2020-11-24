شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 24-11-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وقال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن الخبرات المتراكمة التى اكتسبتها الحكومة والبنك المركزى فى إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصرى نموه فى السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذى يسير على مسار هبوطى منذ عام 2016، لافتاً إلى أن الفائض الأولى جاء عند 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح البنك المركزى المصرى فى خفض التضخم من أعلى مستوياته التى تجاوزت 30٪ فى 2017 ووصل المعدل السنوى للتضخم 4.5% فى أكتوبر الماضى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء .

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.