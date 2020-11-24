شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء.. وتسجل 700-750 جنيها لطن الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 24-11-2020 استقرارا فى السوق المحلى حسبما أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الأسمنت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن. وأشارالزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة. وأضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن أسعار الحديد سجلت 10100 - 10600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10300 - 10800جنيها للطن. وكان سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، قال إن ارتفاع سعر حديد التسليح بقيمة 500 جنية فى الطن جاء بعد الزيادة العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دولارا فى الطن خلال الأسبوعيين الماضيين. كما أنها فى ارتفاعات يومية خلال الفترة الحالية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز على المصانع ضعف السعر العالمى للطاقة، حيث يضخ سعره فى مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع عالميا بما يتراوح من 1.5 إلى 2 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء.. وتسجل 700-750 جنيها لطن الأسمنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.