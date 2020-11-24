شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. انخفاض سعر الكيلو فى المزرعة لـ19جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24 - 11- 2020 انخفاضا وفقا لما أكدته شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية حيث سجل الكيلو 19 جنيها من المزرعة مقابل 20 جنيها مع بداية الأسبوع.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر الكيلو اليوم في المزرعة 19 - 20 جنيها من المزرعة، وسعر للمستهلك يتراوح بين22-25 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها.

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد، ودعمًا لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.

وأوضح التقرير، أن التوسع فى إصدرا تراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى، والموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.