تعرف على قائمة اسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 24-11-2020 مستقرة والتي جاءت كالتالي:- الطماطم 4.5-8 جنيهات. الملوخية 2-3 جنيهات. الكوسة 1.5-3.5 جنيهات. الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو. البسلة 7-10جنيهات. البطاطس 1.5- 2.5 جنيه. الخيار البلدى 1.5- 2.5 جنيها. الخيار الصوب 3-5 جنيهات. البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه. البصل الأبيض3-6.5 جنيها. الجزر 3 - 5 جنيهات. الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه. الباذنجان عروس أبيض 2 - 3جنيهات. الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات. الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها. الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات. الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها. البطاطا 1.5 - 2 جنيه.

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