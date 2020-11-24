شكرا لقرائتكم خبر عن 30.8 % ارتفاع بقيمة إنتاج صناعة السكر بمنشآت القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2017/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2017/2018" . من أهم المؤشرات، بلوغ قيمة انتاج صناعة منتجات أفران الكوك (فحم الكوك - القطران) 2.3 مليار جــنيـه عـــام 2017/2018 مقــابل 1.6 مليار جنيــه عــام 2016/2017 بإرتفاع بلغ نسبته 44.3%.. وبلغت قيمة الانتاج فى صناعة السكر وتكريره 12.2 مـليــار جـنيـه عام 2017/2018 مقــابل 9.3 مليـــار جنيــه عام 2016/2017 بارتفاع بلغ نسبته 30.8%.، كما بلغت قيمة الانتاج فى صنــاعــة الأسمدة والمركبات الأزوتية 2.5 مليـار جنيـــه عــام 2017/2018 مقـابـل 1.9 مليار جـنيـه عـــام 2016/2017 بارتفاع بلغ نسبته 30.7%. وبلغت قيمة الانتاج فى صنــاعــة الأدوية 4.4 مليـار جنيـه عــام 2017/2018 مقـابـل 3.4 مليار جـنيـه عـام 2016/2017 بارتفاع بلغ نسبته 27.6%. ويساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 18.7 %، يليه الفلزات القاعدية ( حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة) بنسبة 18.4%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.4% من قيمة الانتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره).

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