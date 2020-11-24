الأسهم الأوروبية تصعد بدعم تخفيف محتمل لقيود كورونا وتطورات اللقاح

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربحت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ أضاف تخفيف محتمل لإجراءات الإغلاق في فرنسا إلى تحسن المعنويات على خلفية تطورات مشجعة تتعلق بلقاحات فيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، مدعوما بمكاسب لأسهم السفر وقطاع النفط والغاز بعد أن بلغت أسعار الخام العالمية أعلى مستوياتها منذ مارس.

سجلت فرنسا أمس الاثنين أقل عدد يومي لحالات إصابة بكوفيد-19 منذ 28 سبتمبر، ويركز المستثمرون الآن على خطاب للرئيس إيمانويل ماكرون في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يعلن فيه عن تخفيف قواعد الإغلاق.

وصعد مؤشر البلاد كاك 40 في التعاملات المبكرة 0.9 بالمئة.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة، إذ كشفت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية عن أن مؤشر الأسهم القيادية سيزيد إلى 40 شركة من 30 في الوقت الحالي بمعايير انضمام أكثر صرامة.