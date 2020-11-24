شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسهم تصعد ببورصة البحرين بالمستهل على رأسها "ألبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% رابحاً 4.17 نقطة ليصل إلى مستوى 1464.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 442.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 14.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.09%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.61% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.90%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.57%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.64%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.50% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%.

وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، استقالة فؤاد طارق خان من منصبه كعضو مجلس إدارة، اعتباراً من يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك للتفرغ لمسؤوليات أخرى.

وفي سياق آخر شاركت بورصة البحرين في اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد البورصات العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة والرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين نرجس فروخ جمال إلى جانب عدد من رؤساء البورصات وشركات المقاصة والإيداع العربية.