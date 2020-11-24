شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1852 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1841، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1855، بينما حقق الأدنى له عند 1.1837.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على نمو 8.2% كما أوضحت القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل انكماش 9.7% في الربع الثاني الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من ألمانيا الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 90.3 مقابل 92.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.5% في آب/أغسطس الماضي، بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 5.3% مقابل 5.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20 مقابل 29 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.7 مقابل 100.9 في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، الأمر الذي يليه إطلاق عملية انتقال رسمية للسلطة في الولايات المتحدة.

كما تابعنا التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، ويأتي ذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة ستيفن منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.