شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقدم إشارة ايجابية- تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتجاوز الحاجز المستقر عند 123.45 ليستقر بذلك ضمن المسار الصاعد من جديد ليدعونا ذلك للبدء بترجيح المحاولات الصاعدة من جديد.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ولنؤكد على أهمية ثباته فوق الدعم الممتد حاليا نحو 123.15 ليزيد ذلك من فرص تحقيقه قريبا لمستوى 124.30 ومن ثم ليكرر الضغط على مستوى 125.00 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.20 و 124.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد