شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر المحاولات الايجابية– تحليل -24-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتجميعه للعزم الإيجابي الإضافي بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليعزز ذلك الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا ولنلاحظ تذبذبه حاليا قرب مستوى 3.2900.
ما سبق, وبتمركز التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة, نتوقع استهداف السعر قريبا لمستوى 3.3130 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو مقاومة القناة الصاعدة المستقرة قرب 3.3600 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا العائق بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.2450 و 3.3300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يكرر المحاولات الايجابية– تحليل -24-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.