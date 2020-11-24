سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.33 دولار ليبلغ 45.14 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33ر1 دولار ليبلغ 14ر45 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 81ر43 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية أغلق خام برنت أمس مرتفعا 10ر1 دولار ليبلغ 06ر46 دولار للبرميل في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا ليبلغ 06ر43 دولار للبرميل.
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