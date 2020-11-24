شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع مع الاتجاه لانتقال سلس في البيت الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الذهب التراجع لأقل مستوى في أربعة أشهر الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.

ونزل الذهب 0.5 في المئة إلى 1825.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. وكان قد هبط في وقت سابق لأقل مستوى منذ 21 يوليو /تموز عند 1820.45 دولار. وكان قد فقد ما يصل إلى 2.2 في المئة الاثنين.

وعزز الإقبال على المخاطرة تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن موافقة إدارة الخدمات العامة على عمليات الانتقال الرئاسية.

وقال كايل رودا المحلل في آي.ان.جي ماركتس «حقيقة أنه سيكون هناك انتقال أكثر سلاسة للسلطة بين الرئيس المنتخب بايدن وترامب سبب آخر يدعو للاعتقاد أن عوامل المخاطرة التي تحيط بالتعافي الذي نشهده حالياً قلت بعامل واحد على الأقل». ونزلت الفضة 0.7 في المئة إلى 23.40 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 في المئة إلى 934.17 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2337.01 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يواصل التراجع مع الاتجاه لانتقال سلس في البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.