شكرا لقرائتكم خبر عن 67 مليون دولار تراجعا للواردات المصرية من البرازيل.. أهمها اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من البرازيل فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 250 مليون و354 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 317 مليون و698 ألف دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 67 مليون و344 ألف دولار.

وترصد البيانات الواردة فى نشرة التجارة الخارجية، أن البرازيل جاءت فى المركز الرابع ضمن قائمة أكبر 5 دول تستورد منها مصر لشهر أغسطس الماضى، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من تلك الدول نحو مليار و815 مليون و495 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 2 مليار و222 مليون و601 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 407 مليون و106 ألف دولار.

وضمت قائمة أبرز الواردات المصرية من البرازيل كلا من اللحوم بقيمة 115 مليون و432 ألف دولار فى أغسطس الماضى، مقابل 116 مليون و542 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 67 مليون و344 ألف دولار، يليها الحبوب وبلغت قيمتها 78 مليون و978 ألف دولار، مقابل 92 مليون و534 ألف دولار، بتراجع بلغ 13 مليون و556 ألف دولار، إلى جانب واردات عجينة الورق بقيمة بلغت 7 ملايين و551 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و98 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 4 ملايين و453 ألف دولار، وأخيرا المراجل والآلات بقيمة 6 ملايين و142 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و974 ألف دولار، بزيادة مليونى و168 ألف دولار.