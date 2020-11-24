شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير خام دبى لفبراير عند خصم 0.4 دولار للبرميل دون العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن العقود الآجلة للخام العماني لشهر فبراير عند خصم 0.40 دولار للبرميل.

يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم فبراير في نهاية ديسمبر، وذلك لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل فبراير.