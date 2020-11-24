شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية مساء يوم أمس ليختبر خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، حيث يحافظ على ثباته دونه، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9010.
مؤشر ستوكاستيك يبدأ بفقدان العزم الإيجابي، مما يدعم فرص الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9192.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9050 والمقاومة 0.9170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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