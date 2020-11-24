شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية يوم أمس بعد أن واجه مقاومة قوية عند 0.7340، ليختبر دعم المثلث الصاعد الذي يظهر بالصورة، مع ملاحظة أن السعر يبدأ بالارتفاع الآن، بانتظار تخطي المقاومة المذكورة لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي عند 0.7413.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستويات 0.7270 ثم 0.7210 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد