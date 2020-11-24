شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بميل صاعد ليبدأ محاولات تخطي حاجز 43.05 الذي شكّل مقاومة جيدة أمام السعر يوم أمس، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستويات 43.75 ثم 44.80 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستويات 42.30 و41.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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