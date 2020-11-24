شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً قوياً لمستوى 1860.90 وأغلق تداولات يوم أمس دونه، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بمزيد من السلبية ليؤكد التحوّل نحو الانخفاض، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 1794.84 الذي يمثّل الهدف السلبي التالي.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيمد خسائر الذهب لتصل إلى 1765.00 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1860.90 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1840.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط