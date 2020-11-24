شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرتد عن المقاومة – تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختباراً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة وارتد هبوطاً من هناك، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.3000 ثم 1.2960، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3180.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2990 والمقاومة 1.3130
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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