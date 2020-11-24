شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 104.20، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، لكننا نلاحظ أن الارتفاع توقّف عند خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن اختراق المقاومة 104.70 سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع وزيارة مستوى 105.20 بشكل مباشر، بينما كسر 104.20 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه بمهاجمة مستوى 103.65 لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 103.00 كهدف سلبي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.70 والمقاومة 105.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي