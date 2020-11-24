شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه ضغط سلبي – تحليل - 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي قوي مساء يوم أمس ليكسر مستوى 1.3335 ويستقر دونه من جديد، لكننا نلاحظ أن الانخفاض توقف عند خط الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يظهر بالصورة، والذي يدفع السعر للارتداد صعوداً في إشارة للتوجه لاستئناف المسار الصاعد خلال الجلسات القادمة.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.3482، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.3290.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3250 والمقاومة 1.3430

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد