شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يغلق مرتفعاً بنسبة 3.5% رغم مبيعات المدير التنفيذي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تعاملات يوم الإثنين بشكل ملحوظ على الرغم من إعلان المدير التنفيذي للشركة "ستيفان بانسل" بيع أسهم إضافية من حصته في الشركة.



وباع "بانسل" ما يقرب من تسعة آلاف سهم بنحو 1.74 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وذلك قبيل موافقة السلطات الصحية على لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



وبعد بيع هذه الأسهم، ارتفع حجم ثروة "بانسل" إلى 3.1 مليار دولار، ولا يزال يمتلك حصة بنسبة 6% في الشركة.



كانت "موديرنا" قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن النتائج النهائية للقاحها المضاد لفيروس كورونا بلغت 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك في ظل إعلان المزيد من الشركاتت عن لقاحات فعالة للوقاية من كورونا وعلى رأسها فايزر و"أسترازينيكا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "موديرنا" بنسبة 3.5% وأغلق جلسة الإثنين عند 101 دولار، وسجل أعلى سعر عند 101.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 98.6 دولار.