شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكافح لاختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات المؤشر اختراق مستوى المقاومة العنيد 8,613.77، وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.26% بما يعادل 22.668 نقطة، ويبدو ان المؤشر بحاجة لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8,613.77، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,084.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,800.00.