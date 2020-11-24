شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يسجل أعلى مستوى في تسعة اشهر -تحليل صباحي- 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 10329 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر في تسعة اشهر، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 10250 نقطة، مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 10500 نقطة كمستوى أول ثم 10750 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,223 وبين مستوى المقاومة هو 10,436 نقطة