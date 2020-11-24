شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها وتغلق على ارتفاع بعد أنباء "أسترازينيكا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين مدعومة بأنباء لقاح "أسترازينيكا" والتفاؤل المتزايد بشأن إمكانية احتواء أزمة كورونا.



وأعلنت شركة "أسترازينيكا" اليوم عن أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" ربما تصل فاعليته إلى نحو 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأضافت الشركة بأنها تنوي تسليم 200 مليون جرعة من هذا اللقاح بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.



يأتي بذلك بعد أيام من إعلان شركة "فايزر" الأسبوع الماضي عن أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 95% وأيضاً إعلان فاعلية لقاح شركة "موديرنا" التي تصل إلى 94.5%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.5% أو ما يعلدل 64 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 43.06 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر، وسجلت أعلى سعر عند 43.3 دولار وأقل سعر عند 42.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.4% أو ما يعادل 1.10 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 46.06 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 46.08 دولار وأقل سعر عند 44.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.1% (ما يعادل 327 نقطة) إلى 29591 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29667 نقطة وأقل مستوى عند 29332 نقطة.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 11880 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11949 نقطة وأقل مستوى عند 11796 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3577 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3589 نقطة وأقل مستوى عند 3552 نقطة.