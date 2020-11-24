شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المصافي (2030) في آخر جلساته، وذلك بعدما حاول السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تكسبه الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة الصعود، وفي الوقت نفسه حاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.31% بما يعادل 3.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 89.60، ليستهدف مستوى المقاومة 107.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 89.60 ومستوى المقاومة 103.80.