شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يتراجع بعد اصطدامه بسقف قناة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وذلك على إثر ملامسة السهم لمقاومة سقف قناة سعريه صاعدة تحد تداولات السهم السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.41% بما يعادل -0.30 نقطة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف البعض من تشبعه الشرائي، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 71.89، ليستهدف مستوى المقاومة 76.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 71.89 ومستوى المقاومة 75.25.