شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم العقارية (4020) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.71% بما يعادل -0.12 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ومحاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها. لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.96، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.88. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.20 ومستوى المقاومة 17.90.

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