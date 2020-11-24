شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تهامة للإعلان (4070) في آخر جلساته، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المحوري 64.90، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.16% بما يعادل 0.10 نقطة، وما كبح من مكاسب السهم بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 64.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 79.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 70.00.