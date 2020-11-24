شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، يحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مستنداً بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.41% بما يعادل -0.04 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.49، ليستهدف مستوى المقاومة 10.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.23 ومستوى المقاومة 10.00.