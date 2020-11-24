شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم نسيج (1213) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 32.30، ارتد منه انخفاضاً ليحاول تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -3.00% بما يعادل -0.90 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بها، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع لاسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.97، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 35.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.20 ومستوى المقاومة 32.00.