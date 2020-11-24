شكرا لقرائتكم خبر عن جرير يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم جرير (4190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.23% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 180.04، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 170.20. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 170.20 ومستوى المقاومة 180.04.

كانت هذه تفاصيل خبر جرير يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 24-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.