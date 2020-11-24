شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتراجع المتوسط السنوى لسعر سلة خامات أوبك لـ 40.52 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك " خلال شهر نوفمبر الجاري، أن أحدث التقديرات الأولية لمنظمة "أوبك" تشير إلى انخفاض المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك إلى 40.8 دولار للبرميل خلال شهر اكتوبر 2020، أى بنسبة تراجع تبلغ نحو 3.5٪ مقارنة بالشهر السابق.

بينما تشير أحدث توقعات منظمة أوبك، إلى تراجع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها فى عام 2020 الي 40.52 دولار للبرميل وهو مستوى يقل بنحو 23.5 دولار للبرميل أو بنسبة 36.7% مقارنة بعام 2019.



رسم بيانى

وأضاف التقرير، أن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر سبتمبر 2020 بشكل حاد بلغت نسبتة 8.1% بواقع 3.7 دولار للبرميل" مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 41.5 دولار للبرميل وهو أول انخفاض له منذ شهر ابريل 2020، ويعطى ذلك بشكل رئيس إلي تراجع الإنعاش في أساسيات أسواق النفط الخام على خلفية تزايد المخاوف بشأن بشأن توقعات الطلب العالمي علي النفط وسط استمرار عدج الاصابات بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تراجع الأهتمام بالشراء من قبل مصافي التكرير فى آسيا والمحيط الهادى وأوروبا وسط موسم الصيانة الكثيف وإنخفاض معدلات التشغيل وهوامش التكرير المنخفضة في مراكز التكرير الرئيسية.

وتضم سلة خامات أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الجابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".