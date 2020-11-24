شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: قطاع الصناعة يوفر 65% من وظائف القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رجل الأعمال المهندس يسرى قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية ورئيس "يونيفرسال"، بضرورة إقرار حزمة قرارات وإجراءات تدفع الصناعة الوطنية إلي الأمام، لأنها المسؤولة عن توظيف 65% من العاملين فى القطاع الخاص، وكذلك توفر منتجات للسوق الداخلى، إضافة إلى تصدير منتجات للخارج الأمر الذى ينعكس على الميزان التجارى لصالح مصر، بالصناعة يمكن قيادة النمو لمستويات قياسية.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن معدلات النمو المحققة بالقطاع الصناعي، هي معدلات حقيقة ونتائجها طويلة الأمد، فانشاء مصنع جديد ستستمر آثاره الإيجابية على الاقتصاد لسنوات طويلة، بل بالعكس سيحدث توسعات استثمارية، ويوظف عمالة جديدة، ويتيح منتجات اكبر للسوق وهو ما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن دعم الصانعة الوطنية يحتاج قرارات وإجراءات حقيقة يشعر بها المصنعين على أرض الواقع، الأمر هنا مرتبط بتوفير مناخ ملائم عبر إتاحة تمويلات بفائدة مميزة، وتبسيط الإجراءات على المصانع، وانقاذ المصانع من التعثر، أى كانت أسبابه، والقيام بهذا سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد.

وأشار يسري قطب إلي أن التسهيلات اللازمة للصناعة الوطنية تبدأ من توفير خامات الإنتاج، وخفض التكاليف، وصولا إلي تبسيط الإجراءات للصناعة مع الجهات التي يتعامل معها القطاع بصورة مستمرة مثل مصلحة الضرائب وهيئة التنمية الصناعية والجمارك وهيئة الاستثمار وكافة الجهات ذات الصلة بالقطاع.