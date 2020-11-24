وزير البترول: نهدف لإسهام قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نتائج مزايدة التنقيب عن الذهب الأخيرة وهى الأولى بعد تعديل قانون الثروة المعدنية لكن رحلة الوصول لهذه المزايدة العالمية الجديدة لم يبدأ فقط منذ تعديل القانون، لكن بدأ عندما تم وضع إإستراتجية مفصلة تتحدث عن قطاع التعدين.
وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة" ON":"هذا القطاع على مدار عقود لم يتم تطويره بما يتفق مع قيمته وفرصه الاستثمارية وبما يمكن أن يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد القومي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ومن ثم فى عام 2018 تم دراسة أوضاع قطاع التعدين وتم التعاقد مع أكبر بيوت خبرة متخصصة في قطاع التعدين وتم وضع ملامح وإستراتجية التطوير وتحديد المعوقات التي اكتنفت تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حيث تم تحديد مشاكل التشريع ومشاكل أخرى تعيق جذب الاستثمار ومن ثم بدأنا في وضع خارطة الطريق ووصلنا إلى باكورة ما تم مؤخراً ".
كاشفاً أن حجم المشاركة من كبرى الشركات والجنسيات فى مزايدة الذهب الأخيرة يعكس نجاح عملية التطوير التشريعي فيما يخص نماذج التراخيص والنماذج المالية وأعقبها حملة ترويجية للخارج قلنا فيها للمستثمرين "خلاص إحنا خلصنا وبقينا جاهزين ".
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