شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 23-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 23-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه، ليغلق عند 632.514 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 18 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، غاز مصر، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، المالية والصناعية المصرية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري"، أوراسكوم للاستثمار القابضة.

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه، ليغلق عند 632.514 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 613.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.48%، والعرب على 7.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 58.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.8 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10885 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2167 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2972 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 1065 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 7.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.101 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.43%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 30.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 18.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.69%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 11.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 7.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.34%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 30.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.14%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 9.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.09%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.992 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.97%.