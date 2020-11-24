شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات في المملكة المتحدة.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني ارتفع إلى 45.8 نقطة في الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى 43.2 نقطة.



وصعد مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 55.2 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 50.5 نقطة.



ومن جانبه، صرح رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأن حكومته تستعد لتخفيف قيود الإغلاق من أزمة كورونا خلال احتفالات الكريسماس القادمة، وذلك مع استعداد الحكومة الفرنسية لاتخاذ نفس الخطوة.



كانت شركة "أسترازينيكا" قد أعلنت اليوم عن أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" ربما تصل فاعليته إلى نحو 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3319، وسجل أعلى سعر عند 1.3398 وأقل سعر عند 1.3265.