شكرا لقرائتكم خبر 385.6 ألف طن حصيلة توريد القمح المحلي بقيمة 458 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت المؤسسة العامة للحبوب موسم استلام القمح المحلي لعام 1441/ 1442، بتوريد 385.6 ألف طن بقيمة بلغت 458 مليون ريال، بارتفاع 91% عن الموسم الزراعي الماضي.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس في بيان أمس، أن منصة محصولي والمخصصة لاستلام القمح المحلي شهدت ارتفاعا في عدد المزارعين المسجلين ليصل إلى 3,257 مزارعا مقابل 2,764 مزارعا الموسم الماضي بارتفاع 18%، وهو ما رفع عدد المواعيد المجدولة عبر المنصة إلى 19.7 ألف موعد بزيادة 66%.

وبين أن أتمتة جميع الإجراءات ساعدت المؤسسة في الانتهاء من صرف جميع مستحقات المزارعين بعد انتهاء موسم الاستلام بفترة لم تتجاوز أسبوعين، مشيرا إلى أن عمليات الصرف كانت على دفعات منذ بدء الموسم ومن خلال 12 دفعة تم صرفها لـ1,601 مزارع يمثلون 100% من عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم.

ووفقا للبيانات فإن منطقة الجوف جاءت في مقدمة مناطق المملكة توريدا للقمح المحلي بصافي كمية 99.7 ألف طن بزيادة 59% عن الموسم الماضي، تلتها منطقة القصيم بصافي كمية 96 ألف طن بزيادة 62% عن الموسم الماضي، فمنطقة تبوك بصافي كمية 94 ألف طن بزيادة 206%، وتلتها منطقة حائل بصافي كمية 52 ألف طن بزيادة 95%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية 23.7 ألف طن بزيادة 123%، ثم منطقة الرياض بصافي كمية 10.7 آلاف طن بزيادة 16%، والخرج بصافي كمية 8 آلاف طن بزيادة 243%، وأخيرا الأحساء بصافي كمية 627 طنا بزيادة 84%.

وكانت المؤسسة، قد بدأت في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 12 شعبان 1441هـ الموافق 5 أبريل 2020م، ويعد هذا الموسم هو الموسم الثاني لشراء القمح المحلي من المزارعين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437 المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويا.

يذكر أن المؤسسة أطلقت عبر موقعها الرسمي منصة محصولي التي تشمل حزمة من الخدمات الالكترونية كان لها دور كبير في التسهيل على المزارعين وتنظيم عمليات الاستلام بمختلف فروع المؤسسة المخصصة للاستلام، وكذلك في تنظيم عمليات الصرف والمتابعة وتفاعل المؤسسة مع استفسارات المزارعين وحل أي مشاكل تواجههم.

وتتيح المنصة للمزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات الاستلام بشكل منظم وبكل سهولة ويسر، وقد أظهرت بيانات قياس مدى رضا المزارعين عن الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل المؤسسة، عن تصويت 83% من المزارعين المشاركين بأنها كانت ممتازة، و9% جيد جدا، و8% متوسط.

موسم القمح المحلي