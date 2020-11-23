شكرا لقرائتكم خبر 3626 زيارة تفتيشية لمتابعة الامتثال الضريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل 3,626 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، في إطار جولاتها الرقابية في الأسواق والمجمعات التجارية، بهدف متابعة امتثال المكلفين للأنظمة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة.

وأوضحت الهيئة أن جهود الرقابة والتفتيش على مدار أيام الأسبوع الماضي أدت إلى ضبط 806 مخالفات، بعض منها كان على إثر بلاغات واردة من المستهلكين بلغ عددها 330 بلاغا.

وشملت زيارات الهيئة منشآت تجارية في عدد من القطاعات، منها: السيارات، والبيع بالتجزئة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

فرق التفتيش لمتابعة الضريبة

3,626 زيارة تفتيشية

806 مخالفات

330 بلاغا من مستهلكين

أبرز المخالفات المضبوطة: