شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تدعو الإمارات للاستثمار في صندوقها السيادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت حكومة إندونيسيا في بيان إن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية وقعت خطاب نوايا لاستثمار ملياري دولار في صندوق الثروة السيادي للبلاد.

وذكرت الوزارة أنها ستتواصل أيضا مع شركاء من اليابان والإمارات وسنغافورة لإقناعهم بالاستثمار في الصندوق الذي سيدشن قريبا ويُطلق عليه رسميا هيئة الاستثمار الإندونيسية.

وذكر بيان لوزارة الشؤون البحرية والاستثمار إن التوقيع جرى في واشنطن في الأسبوع الماضي خلال زيارة وفود إندونيسية. (رويترز)

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تدعو الإمارات للاستثمار في صندوقها السيادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.