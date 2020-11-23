شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تصعد بدعم اللقاح الثالث.. والتقنية تتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الاثنين بدعم من آمال بأن أول لقاح لكوفيد-19 قد يكون متاحا في غضون أسابيع وهو ما جدد الرهان على تعاف اقتصادي سريع العام القادم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 218 نقطة، أو 0.5%، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 0.3% بينما صعد المؤشر ناسداك 0.2%.

وقالت إسترازينيكا إن التحليل المؤقت أظهر أن لقاحها فعال بين 70% و90%. وهذه ثالث شركة تتحدث عن نتائج إيجابية في لقاحات كوفيد-19 (Covid-19).

وقفزت أسهم خطوط الرحلات البحرية وشركات الطيران على أمل أن يؤدي توزيع هذه اللقاحات إلى إعادة فتح الاقتصاد وتعزيز السفر في أوائل العام المقبل. وزاد سهم كارنيفال كورب 3.5% بينما صعد سهم يونايتد إيرلاينز 2.5%.

في غضون ذلك ، تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط. وانخفض سهما فيسبوك وآبل 1.7% و2.6% على التوالي. كما هبط نتفليكس 1%، وكذلك مايكروسوفت وألفابت (جوجل).

وأدت بيانات اللقاحات الإيجابية هذا الشهر إلى ارتفاع المؤشرات إلى مستويات قياسية، على الرغم من القلق من ارتفاع إصابات كورونا.

مؤشر داو جونز مرتفع 10% في نوفمبر، مقابل 8% لستاندرد آند بورز.

ووصلت مؤشرات وول ستريت الإثنين إلى أعلى مستوياتها في الجلسة بعد أن قالت "آي إتش إس ماركت" إن مؤشرات مديري المشتريات في التصنيع والخدمات الأمريكية بلغت أعلى مستوياتها في عدة سنوات. ارتفع مؤشر الخدمات الأمريكية السريع إلى 57.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 56.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات. (أ.ف.ب)

