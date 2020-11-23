شكرا لقرائتكم خبر عن «توتال» تدرس خطة لاستغناءات عن موظفين في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بنقابة (سي جي تي) العمالية لرويترز الاثنين إن عملاق النفط والغاز الفرنسي توتال يدرس خطة لإستغناءات طوعية عن موظفين في فرنسا.

وأضاف المسؤول تيري ديفرسن أن الخطة قد تؤدي إلى تخفيضات تشمل 700 وظيفة في المقر الرئيسي لتوتال.

وامتنع متحدث باسم توتال عن التعقيب على الخطة، قائلا إن المحادثات مع النقابات بدأت للتو. (رويترز)

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