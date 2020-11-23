شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة تقود «بريتش إيروايز» لبيع أدوات المائدة في طائرات 747 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيروايز» التي تعاني اقتصاديا بسبب أزمة كوفيد-19، الاثنين طرحها للبيع أطباقا تستخدم في الطائرات وأغراضا من طائرة بوينج 747 التي سحبتها من أسطولها.
وأوضحت شركة الطيران البريطانية في بيان أن كؤوس وأدوات مائدة مستخدمة في الدرجة الأولى وأخفاف وحتى بطانيات، من بين الأشياء المعروضة للبيع «لإعادة تجربة طيران سحرية في المنزل».
ويمكن لهواة الجمع أيضا الحصول على الأشياء المستخدمة في طائرة 747 مثل العربات.
ومن أجل تحسين أوضاعها المالية التي تضررت بسبب الأزمة الصحية التي فرضت قيودا على السفر، قررت الشركة كذلك بيع الأعمال الفنية المعروضة في صالات الاستقبال الخاصة بها.
وبلغ إجمالي الخسائر لمجموعة «أي إيه جي» التي تملك شركتي طيران «بريتش إيروايز»و«ايبيريا»، 5.6 مليار يورو منذ بداية العام من بينها 1.76 مليار يورو في الربع الثالث.
ومن أجل التغلب على الأزمة، نفذت «أي إيه جي» إعادة هيكلة كبيرة تشمل إلغاء 13 ألف وظيفة في «بريتيش إيروايز».
كما خفضت المجموعة نفقاتها الاستثمارية. وهي أرجأت طلبية 68 طائرة جديدة إلى العام 2022 وقررت سحب طائرات بوينغ 747 التي يطلق عليها «جامبو جيتس» من أسطولها قبل الموعد المتوقع، نظرا إلى حجمها الهائل. (أ.ف.ب)
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